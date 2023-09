Formula 1 | ingresso nuovi team | notizia sorprendente | cosa è successo

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 24 settembre 2023) A partire dal 2026 la1 cambia marcia, ma la FIA frena bruscamente sull’entrata diLa1 è in una fase di stallo in preparazione della sua nuova era che inizierà dal 2026, per questa data saranno molte le novità in pista, non solo riguardanti i motori ibridi ma anche per Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.