Formazioni ufficiali Udinese-Fiorentina | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 24 settembre 2023) in vista del match in programma alle ore 15 allaArena Comunicate ledi, match in programma alle 15 di questa domenica di Serie A.(3-5-2): Silvestri; Perez; Bijol, Kristensen; Festy, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. A disposizione: Okoye, Malusà, Lovric, Guessand, Zarraga, Success, Quina, Ferreira, Akè, Tikvic, Camarà, Zemura, Pereyra, Pafundi. All. Sottil.(4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Lopez, Mandragora; Kouamè, Bonaventura, Brekalo; Nzola. A disposizione: Martinelli, Christensen, Milenkovic, Arthur, Sottil, Beltran, Ikone, Infantino, Duncan, Kayode, Comuzzo, Parisi, Barak, Amatucci. All. Italiano.