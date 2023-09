Formazioni ufficiali Psg-Marsiglia | Ligue 1 2023 2024

(Di domenica 24 settembre 2023) Ledi PSG e, sfida valida per la sesta giornata di. Match ad alta quota al Parco dei Principi, dove le due squadre occupano rispettivamente la quarta e la quinta posizione, separate da un solo punto. Entrambe vogliono però vincere per accorciare le distanze dalla vetta, dove tra Brest e Nizza non c’è una vera e propria leader. Chi avrà la meglio? Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di domenica 24 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.PSG-PSG: In attesa: In attesa SportFace.

Queste leBOLOGNA (4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret, Di Lorenzo, ...Commenta per primo Di seguito ledi Bologna - Napoli: BOLOGNA : Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Aebischer; Ndoye, Zirkzee, Karlsson. NAPOLI : Meret; Di Lorenzo, Natan, Ostigard, ...

Empoli-Inter, le formazioni ufficiali Inter - News Ufficiali

Empoli-Inter: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Cagliari Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A. Ecco le probabili formazioni del match, le scelte di Pioli Cagliari Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A. Ballottaggio ...La cronaca in diretta di Bologna-Napoli, in programma oggi alle ore 18, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...