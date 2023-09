Formazioni ufficiali Parma-Sampdoria | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 24 settembre 2023), ledei dueper il match valevole per la sesta giornata di Serie B Comunicate ledi, match valevole per la sesta giornata di Serie B.(4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Circati, Zagaritis; Hernani, Estevez; Man, Bernabè, Benedyczak; Bonny. Allenatore: Pecchia.(4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca; Kasami, Yepes, Vieira; Depaoli, Borini, Pedrola. Allenatore: Pirlo.

Su queste pagine siamo sempre stati molto chiari circa i potenziali problemi della Sampdoria, con tanti giovani e un allenatore che che crede in un ...

Il Catanzaro ha perso la prima partita stagionale la settimana scorsa ma lo ha fatto in modo fragoroso, 5-0 in casa contro il Parma, mentre il Bari ...

Riportiamo le formazioni ufficiali di Atalanta-Cagliari , partita valevole per la 5° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Ermanno ...

Riportiamo le formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina , sfida valevole per la 5° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Daniele ...

Sonoledei match delle 15, valevoli per la 5ª giornata di Serie A. Di seguito le scelte di tutti gli allenatori. ATALANTA (3 - 4 - 2 - 1): Musso, Kolasinac, Djimsiti, Scalvini; ...LEDI ALBA CALCIO - VOGHERESE 1919 Alba Calcio: Chiavassa, Imperato, Barbagiovanni, Dieye, Giraudo, Cena, Perego, Galasso, Bonelli, Carnovale, Galvagno. A disposizione: Bergonzi,...

Qualche inevitabile variazione sull'undici-tipo (ma può esistere già un "undici-tipo" alla quinta giornata di campionato) per Olbia e Carrarese, le due squadre che ...Le formazioni ufficiali di Bari-Catanzaro, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B, in programma alle ore 16.15 allo stadio 'San Nicola: ...