Formazioni ufficiali Empoli - Inter | Inzaghi schiera Frattesi titolare

Il Milan balbetta, la Juve affonda, l'Inter ha nelle mani una bella palla break per allungare in classifica. Se la può giocare in...

EMPOLI - Empoli e Inter si sfidano al Castellani per la quinta giornata del campionato di Serie A. Calcio d'inizio alle ore ...Commenta per primo EMPOLI (4 - 3 - 1 - 2): Berisha; Ebuehi, Luperto, Ismajili, Pezzella; Marin, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Shpendi. Allenatore : Aurelio Andreazzoli INTER (3 - 5 - 2): ...

La cronaca in diretta di Empoli-Inter, in programma oggi alle ore 12:30, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...Segui con noi il live di Empoli-Inter, sfida valida per la quinta giornata di Serie A. I nerazzurri devono vincere per restare a punteggio pieno. Vincere per rispondere al Milan e restare in testa da ...