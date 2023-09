Al Dall'Ara, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Dall'Ara,e Napoli si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Napoli 0 - 0: sintesi e moviola Aggiornamenti dalle 18:00. Migliore in campo: ...Commenta per primo Di seguito leufficiali di- Napoli:: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Aebischer; Ndoye, Zirkzee, Karlsson. NAPOLI : Meret; Di Lorenzo, Natan, Ostigard, ...

Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali: esordio per Natan, Raspadori ala destra. Out Orsolini TUTTO mercato WEB

Formazioni Bologna-Napoli: Garcia si affida a Natan Corriere dello Sport

con formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale, restando connessi a questa pagina. Direzione arbitrale del match Sarà diretta dall'arbitro Giovanni Ayroldi della sezione AIA di ...Bologna e Napoli si preparano alla sfida valida per la quinta giornata di Serie A, che si disputerà a partire dalle ore 18:00 di stasera, domenica 24 settembre. Il tecnico rossoblù, Thiago Motta, ...