Fondi tedeschi alle navi umanitarie | Berlino a Crosetto | «Salvare migranti è un dovere» Il ministro | «Vorremmo aiuto | non soldi alle Ong»

(Di domenica 24 settembre 2023) Continua il botta e risposta tra ildella Difesa Guidoe il governo tedesco sulla questione dei finanziamenti pubblici erogati daOng. Prima l’accusa del membro del governo Meloni, che ha definito «molto grave» l’operazione. Poi la replica del portavoce del ministero degli Esteri di: «in mare è ungiuridico, umanitario e morale». E in un ultima battuta, ancora: «In meritorecenti e rinnovate dichiarazioni sull’operato del governo italiano e, in particolare, sulla questione dei salvataggi deie dei finanziamentiOng, voglio ricordare, con ...

Non si ferma lo scontro tra Roma e Berlino sul tema dei migranti . Dopo gli attriti, di più di due settimane fa, con Berlino che aveva stoppato i ...

Salvare le persone che annegano e si trovano in difficoltà in mare è «un dovere giuridico , umanitario e morale» . È la replica del governo tedesco ...

L'erogazione deiin questi due casi è imminente". La portata di tale finanziamento è compreso "tra 400.000 e 800.000 euro - conclude - e il finanziamento da parte del Ministero degli Esteri nel ...E rilancia: 'Per quanto riguarda i salvataggi in mare, voglio rammentare agli amiciche ... E suialle ong aggiunge che 'abbiamo ricevuto diverse richieste di finanziamento. In due casi l'...

