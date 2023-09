Flotta russa decapitata | ecco chi sono i generali morti nel raid in Crimea

(Di domenica 24 settembre 2023) L'attacco ucraino contro il quartiere generale russo a Sebastopoli sarebbe avvenuto mentre era in corso una riunione tra alti ufficiali. Potrebbero aver perso la vita tre

almeno 9 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite in seguito all’attacco di ieri delle forze ucraine contro il quartier generale della flotta ...

Almeno 9 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite in seguito all' attacco di ieri delle forze ucraine contro il quartier generale della flotta ...

I nuovi Atacms promessi dagli Usa renderanno più semplici le operazioni in profondità. Mosca dice di avere distrutto un tank Leopard «con ...

Kiev ha diffuso i suoi dati sull'attacco al quartier generale dellasul Mar Nero: 9 morti e 16 feriti. Il raid portato durante una riunione dei vertici della Marina. Il ministro degli Esteri russo Seghei Lavrov in conferenza stampa all'Onu: "...Almeno 9 persone sono state uccise e 16 rimaste ferite in seguito all' attacco di giovedì contro il quartier generale dellaa Sebastopoli. Lo rivela il capo dell'intelligence militare ...

Kiev: «Flotta russa decapitata. Fra le vittime in Crimea tre generali» Corriere della Sera

Ucraina, attacchi a basi aeree e alla Flotta russa preoccupano Mosca: ecco perché Adnkronos

L'attacco ucraino contro il quartiere generale russo a Sebastopoli sarebbe avvenuto mentre era in corso una riunione tra alti ufficiali. Potrebbero aver perso la vita tre generali ...L'attacco ucraino di venerdì al quartier generale della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, nella Crimea occupata, è avvenuto durante una riunione della leadership della flotta: lo ha reso noto ...