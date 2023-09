Firenze | si arrampica nudo su una statua in Piazza della Signoria | ennesima provocazione di Vaclav Pisvejc

(Di domenica 24 settembre 2023) commenta Addosso solo la scritta 'Censurato' . Così, completamente, aun uomo è salito sulladi Ercole e Caco sull'arengario di Palazzo Vecchio, in. Tutto è ...

Vaclav Pisvejc, noto già per altri episodi del genere, ha creato attimi di caos davanti al Comune. Sono intervenuti vigili urbani, carabinieri e ...

Vaclav Pisvejc, i precedenti. Un uomo nudo e con scritto, sul corpo, "Censurato", è salito stamani sulla statua di Ercole e Caco sull'arengario di Palazzo Vecchio, in piazza della Signoria a Firenze. Tutto è avvenuto sotto lo sguardo di decine e decine di persone: la piazza stamani è affollata non solo di turisti ma anche di partecipanti di "Corri la vita", manifestazione benefica.

Durante la manifestazione benefica Corri la vita con punto di arrivo proprio a Piazza della Signoria, i turisti e i partecipanti hanno alzato gli occhi ...L'8 marzo 2022 verniciò con i colori della bandiera ucraina il leone rampante di Francesco Vezzoli che si trovava sempre in piazza della Signoria a Firenze mentre quattro giorni dopo dette fuoco al ...