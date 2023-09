Firenze | l’artista Pisvejc si arrampica nudo su una statua video Aveva già danneggiato il David

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 24 settembre 2023) E’ stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale l’uomo completamenteche si èto, questa mattina, intorno alle 12.30, sullain marmo raffigurante Ercole e Caco, opera di Baccio Bandinelli, situata davanti a Palazzo Vecchio a. Un gesto dimostrativo che non è sfuggito a centinaia di persone presenti in piazza della Signoria dove era previsto l’arrivo della manifestazione di solidarietà ‘Corri la vita’. Nei suoi confronti è scattata anche una denuncia con la contestazione dei reati di deturpamento di beni culturali e atti osceni., la nuova azione di VaclavL’arrestato è Vaclav, 56 anni, cittadino ceco, sedicente artista, noto alle forze dell’ordine per altri episodi de genere e ...