Fiorentina | Quarta | 'Il gol? Ho visto lo spazio e sono andato Ma i complimenti vanno fatti a Terracciano'

All’Udinese Arena, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Udinese e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ...

Udine (ITALPRESS) – La Fiorentina si impone per 2-0 contro l' Udine se al Friuli: per i viola sono decisive le reti di Martinez Quarta , al 32?, e di ...

Bonaventura 7,5 - Il faro dellacon la palla tra i piedi, servecon un lancio perfetto e trova la rete che chiude il match. Brekalo 5,5 - Solo un tiro nel primo tempo poi sparisce ...UDINE - Prezioso successo esterno dellache conquista tre punti significativi contro l'Udinese. La squadra di Italiano sfrutta al meglio una delle poche azioni offensive con Martinez, poi si difende con ordine senza ...

UDINE (ITALPRESS) – La Fiorentina si impone per 2-0 contro l’Udinese al Friuli: per i viola sono decisive le reti di Martinez Quarta, al ...La più grande occasione per l’Udinese arriva al 21': Kamara dalla sinistra serve Thauvin tutto solo davanti a Terracciano che, però, compie un autentico miracolo ...