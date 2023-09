Fiorentina | problemi per Dodo' | fuori nei minuti iniziali a Udine

La Fiorentina non molla Josip Sutalo , ma come evidenzia Il Corriere dello Sport ci sono due ostacoli nella corsa al difensore della Dinamo ...

Ai canali social della Fiorentina, Rocco Commisso rivela: "Forse i nostri tifosi non lo sanno, e i giornalisti non lo hanno scritto, ma l'anno ...

...tutti iche può avere è pur sempre una squadra forte. Quest'anno molte squadre là davanti si sono rinforzate e ci può essere la sorpresa e una di queste può essere il Torino o la. ...... pari col Napoli che hanno dato 4 punti) e sconfitte (, Torino e Lecce). La squadra ... Sono mancati anche i due nuovi potenziali leader, Messias e Malinovskyi a causa difisici: ...

Fiorentina, problemi per Nico Gonzalez: abbandona il campo Fantacalcio ®

Subito una grana per Vincenzo Italiano in Udinese-Fiorentina: Dodo è andato ko e dunque serve l’ingresso di Kayode. Per il brasiliano un problema muscolare, col giocatore che in torsione si è fatto ...Queste le ultime di formazione su Udinese-Fiorentina raccolte dagli inviati di TUTTOmercatoWEB.com. Udinese-Fiorentina - Domenica 24 settembre ore 15.00,.