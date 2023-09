Fiorentina | Martinez Quarta | «Vittoria importante Vi racconto il mio gol»

(Di domenica 24 settembre 2023), difensore della, ha così parlato dopo lain casa dell’Udinese: le sue dichiarazioniha così parlato a Dazn dopo Udinese-. LE PAROLE – «Sono molto contento per la, non era facile. E’ un gioia immensa per questo gol, ma la cosa piùera vincere. Complimenti a Terracciano che ci ha aiutati a vincere. Il gol? Il mister ci chiede di andare in avanti, ho visto lo spazio e sono andato. Sofferenza? Ci sta, dobbiamo capire i momenti della partita. Dobbiamo stare tutti insieme e oggi ce l’abbiamo fatta».

Non solo Atalanta-Cagliari. Alle ore 15, la Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce dal pareggio contro il Genk all’esordio stagionale...

Non solo Atalanta-Cagliari. Alle ore 15, la Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce dal pareggio contro il Genk all’esordio stagionale...

Udine (ITALPRESS) – La Fiorentina si impone per 2-0 contro l' Udine se al Friuli: per i viola sono decisive le reti di Martinez Quarta , al 32?, e di ...

Udine, 24 set. - (Adnkronos) - Seconda vittoria di fila in campionato della Fiorentina che passa 2-0 alla Dacia Arena contro l' Udinese grazie a un ...

I viola espugnano il Friuli approfittando degli errori sottoporta degli attaccanti di casa Udine - La Fiorentina si impone per 2-0 contro l' Udine se ...

I toscani salgono a 10 punti in classifica La Fiorentina passa 2-0 alla Dacia Arena contro l’Udinese oggi, 24 settembre 2023, nel match in ...

Quarta, difensore della, ha così parlato dopo la vittoria in casa dell'Udinese: le sue dichiarazioniQuarta ha così parlato a Dazn dopo Udinese -. LE PAROLE - "...Viene fuori laappena prima della mezz'ora e, fatte le prove generali con un colpo di testa largo di Kouamé, passa in vantaggio al primo tiro in porta: ci pensaQuarta, negli ...

Udinese-Fiorentina 0-2, gol di Martinez Quarta e Jack Bonaventura Quotidiano Sportivo

Pagelle Udinese-Fiorentina 0-2: Martinez e Bonaventura firmano aggancio alla Juve Virgilio Sport

Vince anche la Fiorentina Con un gol di Martinez Quarta al 32' e di Bonaventura nei minuti di recupero, la Fiorentina, reduce dalle fatiche di Conference League, liquida la pratica Udinese e aggancia ...I viola di Italiano, dopo il pareggio in Europa League, si sono imposti in trasferta contro la formazione di Sottil con una rete per tempo ...