“Fini e Napolitano volevano far fuori Berlusconi” La rivelazione

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 24 settembre 2023) Non solo figura istituzionale. Giorgio, infatti, prese parte –secondo alcuni- anche molto attivamente alla “politica politicata”, se così si può dire. Cioè ebbe un ruolo che sarebbe più che altro spettato a un segretario di un partito che ad un Presidente della Repubblica. I fatti risalgono ad una probabile “cospirazione” che finì per cacciare il Cavaliere non solo da Palazzo Chigi ma anche dalla politica. Segui su affaritaliani.it