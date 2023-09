Filippo Ganna dopo la caduta agli Europei | “Siamo stati sfortunati | era il gruppo giusto Ci rifaremo presto”

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023)è caduto quando mancavano circa 25 km al traguardo degli2023 di ciclismo. Il due volte Campione del Mondo a cronometro, oggi presentatosi al via con grandi ambizioni nella prova in linea, si trovava neldi testa lungo il penultimo giro del circuito del Col du VAM ed era in piena lotta per il risultato di prestigio. Il tedesco Kim Heiduk è però caduto e ha travolto altri corridori presenti nelle prime posizioni del, tra cui proprio. Il piemontese non si è fatto male, ma ha dovuto aspettare prima di ripartire. Ha lanciato un lungo inseguimento aiutato da Cattaneo, ma non è riuscito a rientrare nelprincipale e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria....