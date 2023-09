Figuraccia dei servizi segreti russi | il drone ucraino colpisce la sede

(Di domenica 24 settembre 2023) Unha colpito questa mattina un edificio dell'FSB nel centro della città di Kursk, ina. Il colpo al cuore del palazzo delo federale per la sicurezza, che si occupa di svolgere compiti per garantire la sicurezza interna della, è riferito da una fonte dell'intelligence della difesa ucraina. Secondo quanto riporta Ukrainska Pravda, l'operazione è stata condotta dall'intelligence militare ucraina: al momento non ci sono informazioni chiare sull'entità della distruzione o delle vittime. Il governatore della regione di Kursk della Federazione Russa, Roman Starovoit, ha affermato che «il tetto è stato leggermente danneggiato» a seguito di questo attacco, di cui ha minimizzato la portato. Nel frattempo sul territorio della autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk ...

Figuraccia sesquipedale di Magi, Faraone, Borghi, Quartapelle, Napoli sul pagamento del conto non onorato dai “quattro imbecilli” italiani in ...

I tifosi incitano la Juve dopo il ko con il Sassuolo Giunti sotto la curva, i giocatori bianconeri hanno ricevuto il caloretifosi che non hanno voluto condannare nessuno per quanto visto sul ...Poi continua: 'Chi fa gaffe piace piùperfettini, per questo andrei a Belve. Stesso motivo per ... Tele -, Schlein scappa dalla belva Fagnani: "Salta tutto, ecco perché" Fagnani viene ...

Juve sotto la curva dopo la figuraccia: la reazione dei tifosi sorprende Tuttosport

La Juventus non è da scudetto Panorama

Invece no, a Reggio Emilia è andata diversamente. I tifosi incitano la Juve dopo il ko con il Sassuolo Giunti sotto la curva, i giocatori bianconeri hanno ricevuto il calore dei tifosi che non hanno ...Il giornalista Massimo Pavan si è soffermato sulla sconfitta della Juventus per mano del Sassuolo nella sfida della quinta giornata.