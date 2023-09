Fiera Mondomusica | premio all’innovazione ad una scuola irpina

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCreatività, passione, coinvolgimento ed empatia. Sono le parole chiave del progetto pilota relativo alle certificazioni Trinity che ha visto protagonista anche l’Istituto Comprensivo Aurigemma di Monteforte, guidato dalla dirigente Filomena Colella, premiato a Cremona, presso la. Nel corso della cerimonia sono stati illustrati i risultati dello Studio di impatto delle Certificazioni di Musica nellaitaliana, promosso dal Trinity College London e dal Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica per tutti gli Studenti, in collaborazione con alcuni ricercatori dell’Università di Lancaster. A partecipare all’incontro la dirigente Colella e la professoressa di violino Giuliana Galasso. Mentre le alunne Giusy Palomba e Giada Cesarano hanno offerto un saggio delle competenze ...