Feyenoord-Ajax nel caos! I tifosi trasformano lo stadio in un inferno | match sospeso | VIDEO

(Di domenica 24 settembre 2023) Lo storico incontro trae Fenenoord si è concluso prematuramente a causa della presenza di fumogeni e fuochi d’artificio in campo Non è un segreto che la sfida trasia tra gli eventi più sentiti del calcio contemporaneo, ma questa volta, il comportamento di alcuniha causato addirittura l’interruzione prematura del. La curva dell’– Notizie.comIn particolare, sono state le frange più estreme della tifoseria dell’, a iniziare un lancio di oggetti vari in campo, che, dopo una prima interruzione, ha causato la definitiva sospensione del “De Klassiaker” (come viene chiamata questa storica sfida in Olanda). Un’unica soluzione: la sospensione delCome spesso accade nel calcio, oltre ad essere una sfida ...

Il Feyenoord si presenta a questa sfida con 11 punti in classifica, più del doppio dell’Ajax che però ha giocato una partita in meno. I padroni di ...

Il Feyenoord si presenta a questa sfida con 11 punti in classifica, più del doppio dell’Ajax che però ha giocato una partita in meno. I padroni di ...

Caos in Eredivisie in Ajax-Feyenoord , il grande classico del calcio olandese. La partita è stata interrotta poco prima dell’intervallo perché dopo ...

Ajax - Feyenoord sospesa per incidenti sugli spali sul risultato di 0-3: i tifosi lanciano di tutto in campo Che il clima non fosse dei migliori ...

L’Ajax non partiva così male in campionato dal 1965. I tifosi avevano proclamato una tregua, visto che oggi si giocava il De Klassieker con il ...

... ma dopo il terzo gol delsono esplosi in contestazione' supporters set off fireworks during the Dutch Eredivisie match betweenAmsterdam andat The Johan Cruijff ArenA ...I Lancieri hanno subìto tre gol in quaranta minuti scatenando la protesta degli ultras. Prima sono stati accesi decine di fumogeni rossi che hanno riempito la Johan Cruijff Arena di fumo, poi molti ...

Ajax nel caos: pioggia di fumogeni, sospesa la sfida col Feyenoord La Gazzetta dello Sport

Follia in Eredivisie: tifosi dell'Ajax lanciano fumogeni in campo, sospesa la gara col Feyenoord Fantacalcio ®

Crisi senza precedenti all' Ajax. Non bastava il peggiore inizio di campionato dal 1965. Sotto 3-0 dopo 37 minuti in casa contro il Feyenoord, il pubblico della Johan Cruijff Arena ha deciso di protes ...Il match fra Ajax e Feyenoord è stato sospeso al 55 sullo 0-3 per il lancio di fumogeni. Una parte dei tifosi di casa hanno provato a forzare l’ingresso principale Follia alla Johann Cruijff Arena di ...