Ferrara | «Lo scudetto del Napoli era anche figlio della condizione fisica dei calciatori e dei pochissimi infortuni»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 settembre 2023) Chiaramente sono due punti persi. Dopo cinque giornate, gli azzurri sono a sette punti dall’Inter. 8 contro 15. Settimi in classifica. In queste condizioni, arrivare tra i primi quattro non è più una certezza. Diciamo che c’è confusione al centro del villaggio. In questa posizione, Ancelotti venne esonerato quattro anni fa. Ilfatica e non va oltre il pareggio contro il Bologna di Thiago Motta. La formazione di Garcia stenta a ritrovare la formapassata stagione in cui , sotto la guida di Spalletti, ha vinto il campionato. Negli studi di Dazn si studia la situazione nel post partita e si commenta le scelte di formazione di Garcia che era obbligatoper i diversidi Rrhamani e Juan Jesus. Ciro«Lodelera ...