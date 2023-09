Felicita | chi era la mamma di Piero Chiambretti | “Mi ha cresciuto da sola | papà mai conosciuto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 24 settembre 2023)è lascomparsa di, noto comico, autore e conduttore televisivo, nacque il 30 maggio 1956 ad Aosta quandoaveva 19 anni. Crebbe a Torino con la madre, anche lei un talento del mondo dell’arte, in particolare negli ambiti della poesia e della musica., purtroppo, non conobbe mai suo padre, e per lui è sempre stato difficile fare i conti con questa mancanza. “L’essere accettato è sempre stata una sfida da vincere”, si legge nel suo libro– Autobiografia autorizzata dalla figlia Margherita, in uscita martedì per Sperling & Kupfer.è uno degli ospiti Mara Venier oggi....