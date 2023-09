Fedez porta allo stadio per la prima volta Leone e Vittoria

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 24 settembre 2023) Andareper la, soprattutto da bambini, non può che generare grande emozione, ed è quello che è accaduto anche a, che sono andati per laa San Siro insieme a papàper assistere a Milan-Verona. Solo pochi giorniil cantante ha sottoscritto una partnership per lanciare la sua bibita energetica con il club con sede in via Aldo Rossi insieme al collega Lazza, che è anche tifoso milanista, e che era insieme a loro. Il giudice di X Factor ha documentato questo momento come da tradizione attraverso il suo profilo Instagram, partendo sin dalla preparazione a casa, dove i bambini hanno avuto modo di indossare la maglia del Milan (ha scelto ...