(Di domenica 24 settembre 2023) È iniziato il nuovo anno scolastico con tante aspettative e qualche dubbio. Ne abbiamo parlato con ilDaniele, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. L'articolo .

Il governo, dopo anni di lotte da parte di tutti i meridionalisti, ha finalmente licenziato la ZES, la Zona economica speciale unica per il ...

In particolareriferimento alla teoria keynesiana del concorso di bellezza, la teoria che ... Questo concetto può essere applicato ai mercati finanziari nelseguente: Gli investitori ...L'avranno pensata così. 'una fiction sulla mafia, tipo Rosy Abate, ma con un'altra protagonista'. 'Mafia, onore, ... Non si può accettare l'idea di rappresentare in questouna parodia ...

“Facciamo in modo che nessuno sappia di quale alunno si occupa l’insegnante di sostegno. Questa è la vera integrazione”, INTERVISTA al professor Novara Orizzonte Scuola