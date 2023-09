Fabrizio Corona è ufficialmente libero | “Non sono mai riusciti ad ingabbiarmi”

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 24 settembre 2023) La pena diterminata dopo oltre dieci anni, come riportato dall’Ansa, l’ex re dei paparazzi è finalmente un uomoe ora, come egli stesso afferma senza peli sulla lingua, nessuno gli vieterà di parlare e di viaggiare. Non a caso, ai microfoni dell’agenzia, ha raccontato la voglia di partire alla volta di Parigi con la sua fidanzata. E non solo, l’imprenditore ha spiegato come ha appreso la notizia e qualistate le sue emozioni in quel momento.: scontatala pena Anni di processi e detenzioni, momenti senza pace che l’hanno fatto finire sempre sulla bocca di tutti. Qualcuno parlava di accanimento, altri che se lo meritava. Ma adesso tutte le parole passano in secondo piano perché ...