F1 | Verstappen spazza via la concorrenza e domina il GP del Giappone Doppio podio McLaren | 4° Leclerc

(Di domenica 24 settembre 2023) Dimenticata la debacle di Singapore, Maxcompleta un weekend da sogno a Suzuka eil Gran Premio del2023, sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta della 48ma vittoria in carriera per il fenomeno olandese, che si porta inoltre a quota 13 successi di tappa quest’anno regalando inoltre alla Red Bull la certezza del sesto titolo iridato costruttori della sua storia proprio davanti ai vertici della Honda. Giornata da incorniciare anche per la, che centra uno splendidocon Lando Norris 2° (decima volta nella top3, ancora senza affermazioni) e Oscar Piastri 3° (miglior risultato della carriera in F1 per il rookie australiano). Gara in linea con le aspettative invece per la Ferrari, che deve accontentarsi di un quarto ...

Red Bullvia ogni ombra e su una delle piste più affini alla RB19 mette in mostra una superiorità che a Suzuka non si vedeva da vent'anni. Alle spalle del solito, McLaren non manca l'...Banzai Max. In Giapponetorna a lunga vita con una pole chevia tutti i dubbi, e per altri le speranze, nati a Singapore una settimana fa. L'olandese si divora Suzuka con la sua Red Bull per prendersi la ...

Il campione del mondo della Red Bull davanti a tutti in Giappone, alle sue spalle Piastri e Norris. Il monegasco in seconda fila, in terza lo spagnolo ...Verstappen si prende la pole davanti alle due McLaren, a proprio agio a Suzuka. Ferrari migliora nei curvoni, mentre Mercedes crolla ...