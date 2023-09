F1 | Verstappen cannibale anche in Giappone E la Red Bull ha già vinto il titolo costruttori

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 24 settembre 2023) La Reddi Maxhail Gran Premio deldi Formula 1 . Il campione del mondo olandese ha preceduto le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, mentre chiude in sesta posizione l’altra Rossa di Carlos Sainz. Con la vittoria in terra nipponica, la Redconquista ufficialmenteil: il sesto per la scuderia...