F1 su TV8 oggi | GP Giappone 2023 | orari | programma gara | diretta e differita in chiaro

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Suzuka, l’autodromo del Destino. Non esiste contesto dove il Mondiale di F1 si è deciso più volte. L’eventualità si è verificata ininterrottamente dal 1987 al 1991, nel 1996, dal 1998 al 2000, nel 2003, nel 2011 e nel 2022. Qui si sono registrati i picchi della rivalità tra Ayrton Senna e Alain Prost, il pinnacolo della carriera di Damon Hill, le delizie di Mika Häkkinen, le apoteosi di Michael Schumacher. Non solo pagine, ma interi capitoli di storia sono stati scritti sulla pistase. LALIVE DEL GP DELDI F1 ALLE 7.00 Passando, invece, al presente, Max Verstappen NON può chiudere matematicamente la partita. L’olandese ha 151 lunghezze di vantaggio sul compagno di squadra Sergio Perez. Se anchefinisse 26-0 per Super Max, il margine non sarebbe comunque aritmeticamente superiore ai 180 ...