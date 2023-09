F1 | Red Bull senza rivali | vince il Mondiale costruttori con 6 gare d’anticipo dopo il «solito» trionfo di Verstappen

Leggi su open.online

(Di domenica 24 settembre 2023) La Redilcon sei Gpprima sulla fine della stagione 2023 di Formula 1, conquistando così il sesto titolo della sua storia. Merito della “solita” vittoria di Maxnel Gran Premio corso questa mattina (Italian) a Suzuka in Giappone. Lo stessod’altronde ormai è a un passo dal titolotra i piloti, davanti all’altro compagno di scuderia, Sergio Perez. Un dominio assoluto di cui l’olandese non può che essere soddisfatto: «Weekend incredibile.re qui è grandioso. La macchina ha funzionato bene su ogni mescola. La cosa più importante è aver vinto il titolo». E ancora: «Sono molto fiero di chi lavora con noi in pista e anche in sede in ...