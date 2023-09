F1 | Oscar Piastri conquista il suo primo podio a Suzuka | “Sensazione speciale | me la ricorderò a lungo”

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023)si sblocca e, al sedicesimo tentativo, sale per la prima volta sulin un Gran Premio di Formula Uno. Il giovane talento australiano della McLaren ha concluso in terza posizione il GP del Giappone 2023 sulla splendida pista di, ottenendo il suo miglior risultato dell’anno in gara (fu 2° nella Sprint in Belgio) e confermando le sue grandi qualità. “Questa è davvero una. Laper tanto tempo. Non posso ringraziare a sufficienza il team per il lavoro che hanno fatto e per avermi permesso di realizzare il mio sogno. Non tante persone riescono a farlo, tantomeno nella prima stagione. Non è stata la mia miglior gara di sempre, ma è stata abbastanza per portare a casa un trofeo, quindi sono contentissimo“, le prime parole ...