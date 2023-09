F1 | Lewis Hamilton | “Sono esausto | ho dato tutto Ferrari più veloce di noi nelle ultime tre gare”

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023)ha terminato in quinta posizione il Gran Premio del Giappone 2023, valido come sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. È stata una gara abbastanza movimentata e intensa per il sette volte campione iri, che ha affrontato diverse battaglie in pista specialmente con il compagno di squadra George Russell. “. Ho lottato conquello che avevo per arrivare il più in alto possibile e superare la, che questa settimana ha introdotto un aggiornamento e quindi è stata particolarmentestate più veloci di noitre. È stata una lotta durissima. Ho segnato il maggior numero di punti per la squadra, sto davvero ...