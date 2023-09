F1 | la classifica piloti aggiornata dopo il GP del Giappone

(Di domenica 24 settembre 2023) SUZUKA - Il Gran Premio delvede il ritorno alla vittoria in grande stile per Max Verstappen , che a Suzuka conclude un weekend da dominatore aggiudicandosi anche la gara. L'olandese si ...

Max Verstappen ancora leader con grandissimo margine dopo il GP di Singapore , ma per la prima volta da ben 10 gare l'olandese non guadagna su tutti ...

La classifica piloti aggiornata della MotoGP 2023 . Tutto pronto per una nuova emozionante stagione di Motomondiale, in cui gli occhi saranno ...

Per il campione in carica uno zero pesantissimo, con lo stesso Martin che accorcia ine riapre il ...SUZUKA - Il Gran Premio del Giappone vede il ritorno alla vittoria in grande stile per Max Verstappen , che a Suzuka conclude un weekend da dominatore aggiudicandosi anche la gara. L'olandese si ...

F1, classifica Piloti: Verstappen arriva a quota 400 punti FormulaPassion.it

F1 2023: La classifica piloti e costruttori, dopo la gara di oggi in ... Circus Formula 1

BUDDH - Caduta clamorosa di Pecco Bagnaia durante la gara del Gran Premio d'India, tredicesimo appuntamento stagionale della MotoGP. Il pilota Ducati, a meno di 10 giri dal termine, finisce a terra du ...Il racconto in diretta del GP d'India, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Bezzecchi parte in pole davanti a Martin, Bagnaia e Marini ...