F1 | in quali gare la Ferrari può sperare di ripetere Singapore? Incognita Las Vegas | per il resto dipende da Red Bull…

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) È ormai evidente come la SF-23 sia una monoposto limitata. Sotto certi aspetti non teme confronti, in altri ambiti invece presta il fianco alle avversarie dirette.sono i punti di forza delladel 2023? Senza dubbio la velocità in rettilineo e la trazione. In generale, la vettura riesce a esprimersi bene in contesti semplici, dove non bisogna scendere a compromessi. Monza, pista velocissima, e, tracciato urbano, erano due facce della stessa medaglia. L’assetto doveva essere estremizzato in un senso o nell’altro. Così la Rossa ha saputo incidere, proprio come avvenuto in altri tracciati banali (Baku, Spielberg). Insomma, se fosse un esame di matematica, la SF-23 sarà anche capace di risolvere al volo addizioni e moltiplicazioni, ma se si passa ai polinomi o ad altre operazioni più complesse, entra subito in ...