F1 Gran Premio del Giappone | Max Verstappen trionfa a Suzuka e consegna il titolo Costruttori alla Red Bull Quarto posto per Leclerc | 6° Sainz

Come può la Red Bull assicurarsi il campionato costruttori di F1 2023 in Giappone? La Red Bull è molto vicina a conquistare il suo sesto campionato ...

AGI - Marco Bezzecchi partirà in Pole position nel Gran Premio d'India , 13esimo appuntamento (su 20) del motomondiale della motoGp in programma ...

Ecco come è iniziato il GP Giappone di Formula 1, con Max Verstappen a duello con le McLaren di Norris e ...Max Verstappen ha dominato ildel Giappone, sedicesima prova del Mondiale di Formula 1. La Red Bull Racing ha conquistato matematicamente il sesto titolo costruttori della propria storia con sei gare d'anticipo, ...

F1 2023: La classifica piloti e costruttori, dopo la gara di oggi in Giappone Circus Formula 1

SUZUKA - Max Verstappen torna a vincere, e lo fa dominando la gara del Gran Premio del Giappone. Una successo che regala anche il sesto titolo dei costruttori in F1 per la Red Bull, con ancora sei ...Ora, McLaren ha 113 punti di svantaggio dalla Ferrari dopo il cambio di marcia degli ultimi mesi, e c'è chi si chiede se il team britannico non sia un pericolo in vista con ancora sei Gran Premi a ...