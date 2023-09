F1 | GP Qatar 2023 Quando la prossima gara? Programma | orari | tv | calendario completo

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) La Formula 1 tira brevemente il fiato prima del prossimo appuntamento. D’altronde il Circus è sceso in pista per due weekend consecutivi; è dunque fisiologico osservare una pausa. Le operazioni riprenderanno nel fine settimana del 6-8 ottobre, durante il quale si disputerà la seconda edizione del Gran Premio del. Questo evento nacque in quattro e quattr’otto nel 2021 allo scopo di recuperare il GP d’Australia, cancellato in seguito agli strascichi della pandemia. Si trattò di unaimbastita all’ultimo minuto, che però precorse i tempi. Ilaveva già indi entrare nel panorama della Formula Uno. Difatti, l’autodromo di Lusail, edificato tra il 2003 e il 2004, è stato oggetto di importanti lavori di ammodernamento, proprio per adeguarsi agli standard richiesti dalla massima categoria ...