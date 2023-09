F1 GP Giappone | Vasseur | “Non pienamente soddisfatti | ma era difficile fare meglio”

(Di domenica 24 settembre 2023), team principal della Ferrari, parla ai microfoni al termine del Gran Premio del: “Non siamoper un quarto ed un sesto posto ma era. Oggi la strategia è stata adeguata ed i punti sono stati positivi però l’obiettivo è avvicinare la Mercedes. Il feeling tra Leclerc e la macchina non è mai mancato, sarà una battaglia molto combattuta, in futuro, con McLaren e Mercedes”. SportFace.

“Finora sta andando tutto bene. Abbiamo fatto un buon test con le soft, non vorrei esagerare con l’ottimismo ma sta andando tutto bene. Verstappen ...

Così Charles Leclerc al termine del Gran Premio delconcluso con il quarto posto. "Dovevo ...quando si arriva quarti e sesti - ha aggiunto il team principal della Ferrari Frederica ...Solo, ancora inebriato dalla doccia di champagne sul podio di Singapore, s'era lasciato dal sen sfuggire che anche qui la Rossa avrebbe potuto regalare una piacevole sorpresa. In realtà le ...

Vasseur dice che le distanze sono minime, che una volta vanno meglio loro e un’altra va meglio la Ferrari. A noi non sembra. Da Silverstone in poi, la McLaren è stata l’unica a cercare di restare in ...Così Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport, al termine del Gran Premio del Giappone di F1, che ha visto la Ferrari centrare il quarto posto con Charles Leclerc e il sesto con Carlos Sainz.