F1 GP Giappone 2023 | Sainz | “Soddisfatto della mia gara | anche se sarei potuto arrivare quinto”

“La McLaren si è confermata molto forte , ma per adesso non mi preoccupa. Se dovessero ripetere questa stessa prestazione anche in Qatar, allora sì ...

Domenica trionfale a Suzuka per la Red Bull e per Max Verstappen , che ha vinto in scioltezza il Gran Premio del Giappone 2023 centrando il ...

Max Verstappen, con la Red Bull, vince il Gp deloggi - domenica 24 settembre- a Suzuka. Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz chiudono al quarto e al sesto posto nella gara che il pilota olandese, campione del mondo e ...Ma nella normalità della stagioneMax Verstappen è quello che vince e gli altri quelli che ... Intanto ini Tori austriaci hanno timbrato il loro titolo costruttori nonostante Sergio Perez.

Verstappen domina a Suzuka. Leclerc 4°, Sainz 6° Sky Sport

F1 GP Giappone 2023, diretta gara: dove vederla in tv e orario partenza Tuttosport

Da Fernando Alonso a Lewis Hamilton, passando per Max Verstappen e l'idolo di casa Yuki Tsunoda: ecco i caschi speciali dei piloti per il gran premio del Giappone ...