F1 GP Giappone 2023 | Norris | “Finalmente il primo doppio podio | non potevamo fare di meglio”

(Di domenica 24 settembre 2023) Landoha commentato a caldo il secondo posto ottenuto nel GP del, sedicesima tappa del Mondiale di F1: “Nondi, per noi è un’altra giornata fantastica. Il nostro passo gara era ottimo, non troppo vicino a Verstappen ma neanche così lontano. Abbiamo fatto enormi progressi e stiamo continuando a spingere.è arrivato ilper la McLaren“. SportFace.

Il GP del Giappone 2023 , sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, è una grande festa per la Red Bull . Max Verstappen è infatti tornato ...

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Giappone , sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023 , mettendo in scena l’ennesima prova ...

Dopo il passo falso a Singapore (5° posto), Max Verstappen è tornato a dominare vincendo il Gp del. Tredicesima vittoria stagionale (su 16 gp) e numero 48 della carriera per l'olandese della Red Bull che nel prossimo appuntamento tra due settimane in Qatar avrà l'opportunità di conquistare ...In aggiornamento I risultati del GP dela Suzuka >>

GP Giappone LIVE: Verstappen in testa, Lerclerc 4° Sky Sport

F1 GP Giappone 2023, diretta gara: dove vederla in tv e orario partenza Tuttosport

Red Bull si guadagna il sesto Mondiale Costruttori su 18 partecipazioni al Campionato di F1 costruendo una storia già leggendaria ...La Red Bull di Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Giappone di Formula 1. Il campione del mondo olandese ha preceduto le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Quarta la Ferrari di Charles Le ...