F1 | Frederic Vasseur | “Non possiamo essere soddisfatti del risultato | ma abbiamo guadagnato punti sulla Mercedes”

(Di domenica 24 settembre 2023) Un quarto e un sesto posto: è stato questo il responso del GP del Giappone di F1 per la Ferrari. La Rossa non è stata in grado di ripetere la prestazione di Singapore e nel round nipponico del Mondiale 2023 sono arrivati dei risultati che pongono l’accento sulle criticità della macchina su certe tipologie di pista. Nel giorno del trionfo della Red Bull e di Max Verstappen, che ha regalato il titolo iridato costruttori alla scuderia di Milton Keynes (sesta vittoria mondiale della squadra anglo-austriaca), il Cavallino Rampante deve riflettere su quanto è emerso nel corso della tre-giorni giapponese. A tracciare un bilancio ai microfoni di Sky Sport è stato il Team Principal,. “Nondi questo, ma oggettivamente era difficile fare ...