F1 | Carlos Sainz | “Soddisfatto del mio ritmo in gara | peccato per l’ultima sosta ai box”

(Di domenica 24 settembre 2023) E’ arrivata una sesta posizione per lo spagnolonel GP del Giappone, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Suzuka, l’iberico della Ferrari si è dovuto accontentare del piazzamento in unanella quale pregi e difetti della monoposto di Maranello si un po’ confermati. La Rossa è stata sufficientemente veloce nel secondo e terzo settore del circuito nipponico, ma era più lenta di Red Bull e di McLaren nel t-1, quella dello “Snake”. Nelle curve veloci in successione il punto debole della macchina si è notato piuttosto chiaramente e non è stato possibile ottenere una prestazione che potesse portare al podio. Lo aveva detto ieri al termine delle qualifiche. Da questo punto di vista,vede il bicchiere mezzo pieno quest’oggi: “Sono contento perché il passo ...

... mentre almeno per questa gara la carrozza della Ferrari vista nel precedente appuntamento di Singapore è tornata zucca: quarto posto per Charles Leclerc, sesto per. Insomma, alle rosse ...Max Verstappen, con la Red Bull, vince il Gp del Giappone 2023 oggi - domenica 24 settembre 2023 - a Suzuka. Le Ferrari di Charles Leclerc echiudono al quarto e al sesto posto nella gara che il pilota olandese, campione del mondo e leader del Mondiale, domina davanti alle McLaren del britannico Lando Norris e dell'australiano ...

SUZUKA - Carlos Sainz non ci sta dopo il sesto posto nel Gran Premio del Giappone: il pilota spagnolo, infatti, si è lamentato ai microfoni di Sky Sport per un presunto errore di strategia del muretto ...Da ieri a oggi, per Carlos Sainz Jr, non è cambiato nulla: partito sesto, ha chiuso nella medesima posizione il Gran Premio del Giappone. Ma le cose sono uguali solo in apparenza. In qualifica il ...