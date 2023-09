F 1 | GP Giappone - Red Bull è campione del mondo costruttori

Leggi su quattroruote

(Di domenica 24 settembre 2023) Max Verstappen ha dominato il Gran Premio del, sedicesima prova del Mondiale di Formula 1. La RedRacing ha conquistato matematicamente il sesto titolodella propria storia con sei gare d'anticipo, nonostante al traguardo sia arrivata solo la RB19 numero 1. Ottima prestazione della McLaren che a Suzuka festeggia un doppio podio: quello di Lando Norris e il primo in carriera del rookie australiano, Oscar Piastri. Top Ten. La gara della Ferrari è stata decisamente diversa rispetto a quella di Singapore della scorsa settimana. Charles Leclerc ha tagliato il traguardo in quarta posizione a oltre quaranta secondi dal leader, mentre Carlos Sainz ha chiuso sesto. La Rossa ha lottato con la Mercedes: Hamilton ha chiuso quinto, Russell ha tentanto di usare una strategia diversa che non ha funzionato e l'ha portato al ...