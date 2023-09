Eurorivale Inter | il Benfica continua a vincere in campionato | 3-1 sul Portimonense

(Di domenica 24 settembre 2023) Ildell’bene nelportoghese: termina 3-1 la sfida contro il. A decidere la sfida le reti di Bah, Musah e David Neres. Non basta ai padroni di casa il gol messo a segno da Varela. Con questa vittoria la formazione di Schmidt, che sfiderà i nerazzurri di Inzaghi il prossimo 3 ottobre a San Siro, si porta al secondo posto in classifica con 15 punti, alle spalle del Porto che fin qui ha raccolto un punto in più. SportFace.

