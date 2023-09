Europei Vela Formula Kite 2023 | trionfo azzurro | Pianosi oro e Boschetti bronzo

Nulla di fatto nella prima giornata dei Campionati Europei 2023 di Formula Kite . Le condizioni meteo a Portsmouth, in Inghilterra, non hanno infatti ...

altra giorno sfortunato ai Campionati Europei 2023 di Formula Kite (specialità della Vela ), competizione che mette in palio anche alcuni pass per i ...

...molto apprezzata che ha accolto al suo interno le attività dedicate alle prove in mare (e ... di far sì che l'Italia troppo spesso fanalino di coda nella spesa dei fondidiventi invece una ...... arrivati al Circolo Surf Torbole per giocarsi i titolidelle categorie Youth, Junior e ...tutti al Circolo Surf Torbole per decisione del Comitato di regata della federazione Italianache ...

Vela, Europei Formula Kite 2023: Pianosi e Boschetti in finale! Italia già certa almeno di una medaglia OA Sport

2023 Formula Kite European Championships day 4: Pianosi oro ... Federazione Italiana Vela

Portsmouth, 24 set. - (Adnkronos) - L’Italia detta legge agli Europei di kite di Portsmouth, in Inghilterra. Dopo un’ottima prima parte di gara che ha permesso ad entrambi di saltare la semifinale con ...Delle 80 candidature presentate per le dieci categorie premiate, hanno vinto LEVANZO 25 di Lilybaeum Yacht per i natanti a vela o motore fino a 10 metri ... livello di marinità”; BF350 di Honda Motor ...