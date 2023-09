Europei di Tiro a Volo | De Filippis e Stanco conquistano l’argento | è festa Italia

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 24 settembre 2023) Osijek – E' doppio argento tricolore in Croazia. Agliconclusi oggi, hanno festeggiato gli Azzurri. Lo hanno fatto nella classe maschile e in quella femminile del. E' stata una competizione continentale di grande successo per la Nazionalena. Nella gara maschile Mauro Deè salito sul secondo gradino, mantenendo i nervi saldi in finale, sulla pedana di Osijek. Per lui è stato il primo della carriera. Decisivo in gara un errore con il penultimo colpo disponibile, che ha spianato la strada all'oro per il croato Giovanni Cernogoraz (48/50). Come riporta la nota Agc di coni.it 'alle loro spalle si è piazzato il francese Sebastien Guerrero (bronzo con 35/40) mentre Massimo Fabbrizi (30/35) e Giovanni Pellielo (23/30), gli altri due azzurri presenti nell'ultimo atto, si sono ...