Europei di ciclismo 2023 oggi prova in linea maschile | dove vederla in diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 È il settimo successo dell’Olanda su 8 edizioni di questa competizione. L’unica nazione in grado di ...

Le Pagelle della prova in linea donne Elite degli Europei 2023 di ciclismo su strada. L’Olanda trionfa in casa e mette a segno la doppietta: oro e ...

L'ultima maglia stagionale da assegnare ha le stelle cucite sul petto: è la più giovane del mucchio, perché in fondo il campionato europeo per i professionisti è una "conquista" recente, dal momento ...Mischa Bredewold vince la medaglia d'oro nella prova in linea femminile ai campionatidisu strada. L'olandese si impone davanti alla connazionale Lorena Wiebes e alla belga Lotte Kopecky. In casa Italia 5° posto di Silvia Persico che arriva a 7 dalla vincitrice e ...

Europei di ciclismo 2023, scoppiano i casi Kung e Reusser Quotidiano Sportivo

Europei - Stefan Kung si distrae, sbatte sulle transenne e cade: addio podio per lo svizzero Eurosport IT

C’è attesa per la prova Uomini Elite di domenica 24 settembre, che chiuderà i Campionati Europei di Ciclismo strada. Nella giornata di oggi le Nazionali azzurre raccolgono solo piazzamenti. Quinto ...Giornata di vigilia agli Europei 2023 di ciclismo, che si concluderanno domani a Drenthe (Paesi Bassi) con la gara elite maschile. La prova più attesa della rassegna continentale scatterà alle ore 12.