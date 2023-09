Europei ciclismo | Laporte beffa van Aert nella prova in linea Ganna sfortunato

(Di domenica 24 settembre 2023) Ancora Jumbo protagonista, ma questa volta con le maglie delle rispettive nazionali. E’ Christophea conquistare il titolo continentale davanti a van. Il 2023 è l’anno della Jumbo. Dopo aver vinto i tre Grandi Giri, quattro atleti del team giallonero hanno chiuso davanti a tutti con le maglie delle rispettive nazionali aglidi. La vittoria è andata adavanti a vane Kooij. Il migliore degli italiani è stato Matteo Trentin.è il nuovo campione europeo – Notizie.com – © AnsaGiornata sfortunata per i colori azzurri., infatti, non è riuscito a giocarsi il titolo a causa di due cadute con la seconda che lo ha tolto definitivamente dai giochi. Il resoconto della gara Giornata no per ...

