Europei ciclismo 2023 | Christophe Laporte | “Ho attaccato per scremare il gruppo | pazzesco avere la maglia di campione”

(Di domenica 24 settembre 2023)ha fatto un vero e proprio numero aglidi. Il transalpino è il nuovocontinentale grazie ad una condotta di gara assai offensiva, lanciando l’attacco negli ultimi chilometri e resistendo al ritorno di Wout van Aert negli ultimi metri. Un successo che gli toglie un po’ la cosiddetta scimmia dalla spalla. Non parliamo di un ciclista di poco conto, poiché in questosi è portato a casa anche la Gand-Wevelgem. Una corsa che però gli fu praticamente regalata da Van Aert, con i due che arrivarono assieme al traguardo e il belga che fece passare il suo compagno. Stavolta però il successo è tutto suo, in un podio ancora una volta tutto Jumbo-Visma. “Non è stato per nulla facile, è stato– afferma ...

Si chiudono gli Europei di Ciclismo su strada 2023 nella regione olandese di Drenthe. Christophe Laporte vince la prova in linea maschile Elite in ...

La fortuna non sorride ad Elisa Balsamo (e all'Italia) nella prova in linea donne élite degli Europei di ciclismo su strada. La campionessa cuneese è vittima di una scivolata in curva all'ultimo giro, che ne compromette la gara, proprio nel momento decisivo. Quinto posto per Silvia Persico;

Europei: trionfa il francese Laporte. Secondo Van Aert, Ganna cade ai -23 km La Gazzetta dello Sport

Europei - La Francia è sul tetto d'Europa, Christophe Laporte campione! van Aert ancora 2°, Trentin 14° Eurosport IT

L’albo d’oro degli Europei si dipinge coi colori transalpini. Nella gara in linea élite maschile di Drenthe è stato Christophe Laporte a coronare il sogno europeo. Il francese si è lasciato alle spall ...Il vincitore dell'ultima Gand-Wevelgem trionfa sul traguardo di Drenthe davanti ai compagni di squadra della Jumbo: il belga e l'olandese Kooij. Italia fuori dai giochi per le medaglie ...