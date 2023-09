Esplode fabbrica di palline da golf | strage a Taiwan

(Di domenica 24 settembre 2023) Almeno 6 persone, tra cui tre vigili del fuoco, sono morte in un'esplosione avvenuta in seguito a un incendio divampato in unadida. Circa un centinaio i feriti, la maggior parte dei quali operai della. Un pompiere e altre tre persone risultano disperse. Un funzionario dei vigili del fuoco ha detto che il perossido chimico immagazzinato all'interno dellapotrebbe essere stata la causa di una grande esplosione e di diverse più piccole che hanno causato il crollo di una sezione del tetto della struttura. Diverse persone sono rimaste intrappolate a causa delle fiamme.

Allontanarsi dai confini, come sta accadendo nella regione di Belgorod, e contemporaneamente rafforzarli, come ha detto di voler fare il ministro ...

La Polonia dispiegherà 2.000 soldati in più per rafforzare il suo confine orientale con la Bielorussia. Lo ha detto il viceministro dell’Interno, ...

Una donna è morta e 56 persone sono rimaste ferite: questo il bilancio di un'esplosione avvenuta in Russia sul terreno di una fabbrica a Sergiev ...

Una esplosione si sarebbe verificata pochi minuti fa alla Sabino Esplodenti di Casalbordino ( Chieti ), per cause ancora in corso di accertamenti. ...

Una esplosione si sarebbe verificata pochi minuti fa alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, in Abruzzo, per cause ancora in corso di accertamenti. ...

In FranciaunaAZF;

Esplode fabbrica di fuochi, 3 morti in Abruzzo Avvenire

La fabbrica esplode ancora. Tre morti, come tre anni fa Il Manifesto

Esplode un deposito di carburante in Benin, almeno 35 morti. L’incendio è scoppiato in un magazzino di carburante di contrabbando nella città di Seme-Podji, vicino al confine con la Nigeria, dove auto ...La Fiorentina ricomincia il suo viaggio europeo da Genk, fabbrica di talenti. Come sottolinea la Repubblica (Firenze), sono tanti i giocatori passati dal club belga e poi esplosi nel calcio che conta: ...