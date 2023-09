Esercitazioni militari Difesa | Non si può ridurre l' attività addestrativa in Sardegna

... a firma di Mauro Pili e sottolineando di "aver provveduto a comunicare alle autorità competenti, secondo le modalità previste dalla legge, il calendario dellein Sardegna per ...Nelle ultime settimane, le varie manovreaeronavali messe in atto dalle forze armate cinesi nei pressi dell'isola di Taiwan erano ... ma sono vere e proprie, tramite le quali la ...

Putin rispolvera il ‘libro e moschetto’ fascista: esercitazioni militari dei bambini nelle scuole Globalist.it

L'Asean lancia esercitazioni militari nel Mar Cinese Meridionale Inside Over

Il 4 novembre, festa delle forze armate, pensano di festeggiarlo in Sardegna. Nei piani alti della Difesa prevedono persino la sfilata del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, accompagnato proprio dal ..."Assicureremo ogni contributo per uno sviluppo sostenibile della regione" "È' evidente, e dovrebbe esserlo anche a chi scrive ma che finge di non saperlo, che l'attuale quadro strategico non consente ...