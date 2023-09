Esclusivo | Marcus Rashford coinvolto in un grave incidente a Manchester La sua Rolls Royce da oltre 800 mila euro è distrutta

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 24 settembre 2023) Oggi Notizie Un'esperienza sgradevole per la stella del calcio: unstradale hamente danneggiato la sua lussuosa, l'attaccante delUnited, ha avuto un incontro sgradevole con un altro veicolo, per poi finire contro un palo. Questoha provocato gravi danni alla sua lussuosada 700.000 sterline. Nonostante lo shock,è uscito illeso, come riportato dai media.dopo la partita contro il Burnleystava tornando a casa in seguito alla vittoria per 1 a 0 delUnited contro il Burnley. Mentre era a ...