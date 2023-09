Esce un volume di studi in onore di Monsignor Fisichella in occasione del suo giubileo episcopale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) Numerose generazioni hanno incontrato sulla loro strada l’arcivescovo Rino. Tanti studenti lo hanno avuto come professore di teologia fondamentale alla Pontificia Università Gregoriana. Molti parlamentari di ieri e di oggi lo ricordano come premuroso cappellano della Camera dei Deputati. Numerosi sacerdoti hanno beneficiato della sua guida pastorale come vescovo ausiliare di Roma e rettore della Pontificia Università Lateranense. Tante persone hanno apprezzato la sua indiscutibile capacità organizzativa nel suo servizio nella Curia romana, per volontà di Benedetto XVI, come presidente della Pontificia Accademia per la vita e come presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, dicastero quest’ultimo creato proprio da Ratzinger. Servizio nel governo centrale della Chiesa cattolica che è continuato anche con Papa Francesco ...