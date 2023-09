Empoli-Inter | probabile formazione | Inzaghi rivoluziona la difesa ? TS

(Di domenica 24 settembre 2023)andrà in scena oggi, a partire dalle 12:30, in diretta dal Castellani. Ladipromette, per questa 5ª giornata, delle sorprese. RIVOLUZIONE ? Il fischio d’inizio dici sarà oggi al Castellani alle 12:30. Secondo Tuttosport, ladi Simonepromette rivoluzioni soprattutto in. Dopo la prima in Champions League, Benjamin Pavard dovrebbe partire titolare anche in Serie A. Al centro dellatorna in auge il nome di Francesco Acerbi con Alessandro Bastoni che rinuncerebbe al riposo per giocare dal 1?. Debutto da titolare poi anche per Davide Frattesi....

La partita di Champions League contro la Real Sociedad è stata la prima per Benjamin Pavard in nerazzurro. Una gara che ha confermato il suo ...

Bastoni può partire titolare con Acerbi in panchina in Empoli-Inter ? Simone Inzaghi avrebbe preso una decisione in tal senso. Ecco il ...

Dopo aver riposato nella gara di Champions League contro la Real Sociedad, Marcus Thuram si prepara a scendere nuovamente in campo da titolare. In ...

Empoli-Inter si gioca per la quinta giornata di Serie A 2023-2024: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita . ...

Inzaghi è a caccia della 5ª vittoria consecutiva in Serie A, in primis per cercare di allungare già da adesso sulle avversarie. Ma i motivi restano ...

cinque cambi di formazione previsti per Simone Inzaghi in vista di Empoli-Inter , rispetto a quanto visto in Champions League contro la Real ...

Elenco delle partite previste per oggi, domenica 24 settembre 2023: lunch match, trasferte per Napoli e Roma, big match Arsenal - Tottenham e PSG - Marsiglia Giornata ricca di impegni per questa domenica 24 settembre . In Serie A si inizia alle 12.30 con- ...Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di, match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. Al Castellani testa - coda importante: si sfidano l'unica squadra ancora a zero punti e che ha già cambiato allenatore e i ...

Quinta giornata di Serie A: al Castellani, ospite dell'Empoli, arriva l'Inter. Nerazzurri primi, a punteggio pieno, vogliono continuare il buon momento in campionato e riscattare la prestazione non es ...La partita tra l'Empoli e l'Inter si potrà seguire in diretta televisiva su Sky, che la manderà in onda sui canali 202 (Sky Calcio) e 251 (Sky Sport). Ma Empoli-Inter sarà live naturalmente anche su ...